مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويَخطّون شعارات عنصرية غرب رام الله

أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية دير عمار، غرب مدينة رام الله.



وتسلل مستوطنون فجراً، إلى منطقة (المغشي) الواقعة أمام المستوطنة في القرية، وأعطبوا إطارات ما يقارب 15 مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعدد من مركبات المواطنين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).