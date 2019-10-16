شاهد: عشرات الآلاف من المستوطنين يؤدون طقوساً عند حائط البراق

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أدّى عشرات الآلاف من المستوطنين، اليوم الأربعاء، طقوس ما تسمى "بركة الكهنوت/ النعمة الكهنوتية" عند حائط البراق في القدس.



وفي سياق متصل، اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن الوزير الإسرائيلي، برفقة عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسة.



في السياق ذاته، دعت جماعات الهيكل المزعوم، إلى إقامة برنامج غنائي للمستوطنين، مساء اليوم، فوق درجات القصور الأموية الجنوبية الملاصقة لقبلة الأقصى.