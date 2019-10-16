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أول رَد أردني على أنباء تأجير الغُمر والباقورة لإسرائيل مجدداً

أول رَد أردني على أنباء تأجير الغُمر والباقورة لإسرائيل مجدداً
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
أكد، يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، أن الشعب الأردني بكافة مكوناته، يرفض تأجير (الغُمر) و(الباقورة) للاحتلال الإسرائيلي مجدداً.

وأضاف السعود، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا أعتقد أن يقوم العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، بتأجير هذه الأراضي، والشعب الأردني عندما استعاد السيادة على الأرض الأردنية بالغمر والباقورة كانت فرحته كبيرة".

وشدد السعود، على أن الأمر لن يكون بالشكل السخيف الذي تسوّق له إسرائيل، متابعاً: "نحن لا نستمع إلى وسائل إعلام إسرائيلية، وإذاعة الاحتلال مغرضة، وتحاول تشويه الشارع الأردني والعربي".

وتابع: "لدينا وسائل إعلام رسمية، وإذا كان فيه موافقة من قبل صاحب الولاية الملك عبد الله، سيصدر في ذلك الإعلام الأردني، وحتى اللحظة لم نسمع بأي تصريحات رسمية بهذا الشأن، وهذا محاولة لزعزعة الشارع الأردني".

وفي السياق، نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي (الباقورة) و(الغمر).

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، أن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 2018/10/12 بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بـ (الباقورة والغمر) نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 2019/11/10 (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد، وفق (روسيا اليوم). 

يذكر، أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت: إن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وافق على تمديد تأجير (الباقورة) و(الغمر) لإسرائيل لمدة عام.

وأضافت الإذاعة: أنه تم الحصول على موافقة الملك الأردني في الأسابيع الأخيرة، خلال محادثات أجراها مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية مع نظرائهم الأردنيين.

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