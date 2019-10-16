"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل إصابة مُسن بجروح خطيرة بعملية سرقة في غزة

تعبيرية

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خاص دنيا الوطن

أصيب مسن بجراح خطيرة، فجر اليوم الأربعاء، بعدما هاجم لصوص، منزلاً لعائلة الصوري في حي (الصبرة)، وسط مدينة غزة، وقاموا بسرقة مصاغٍ ذهبي ومبلغ من المال.



وقال رامز الصوري في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن لصوصاً أقدموا على سرقة منزل عمّه، برنان الصوري (75 عاماً) وزوجته نازك الصوري (58 عاماً)، حيث اعتدوا عليهما وأصابوهما بعدة كسور.



وأضاف: أن عمه وزوجته أصيبا في الرأس بعدة كسور، وجروح متهتكة في الرأس، حيث أُدخلا قسم العمليات، وذلك بعد أن سرق اللصوص مصاغَاً ذهبياً.



من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن ثلاثة مسلحين بأسلحة بيضاء اقتحموا منزلاً لبيت مسيحي من عائلة الصوري، قرب مبنى "الخدمة العامة" بحي "الصبرة".



وأضاف: يسكن صاحب المنزل وزوجته في البيت لوحدهما، حيث تم الاعتداء بالآلات الحادة على السيدة على رأسها وإصابتها متوسطة، فيما أصيب المسن بالوجه وجراحه خطيرة.



وتابع البطنيجي: إن الشرطة هُرعت للمكان، وبدأت بالتحقيق في الحادث، مشيراً إلى أن المسلحين قاموا بسرقة مصاغ ذهبي، كان بيد السيدة.