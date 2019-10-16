الأشغال الشاقة عشرة أعوام وغرامة لمتهم بتخزين مواد مُخدرة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي احمد حنون والقاضي حسن دراوشة، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (م، ش) بتهمة تخزين مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا لإحكام المادة (21 /2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.



حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة جنين أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ نعيم العلي.