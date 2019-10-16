هيئة الأسرى تُدين اعتقال المناضل المسن بدران جابر من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي المناضل والناشط الحقوقي بدران جابر أبو غسان (70 عاماً) من مدينة الخليل.



وقال أبو بكر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الجنون الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين واعتقالهم، لا يفرق بين كبير وصغير أو بين رجل وفتاة، أو بين مريض ونائب، وهذا دليل قاطع على أن الاحتلال يمارس ارهاباً مكتمل الأركان بحق الشعب الفلسطيني.



ولفتت الهيئة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت القيادي في الجبهة الشعبية، بدران بدر محمد جابر، قبل أيام، بعد أن اقتحمت منزله في حي فرش الهوى بالخليل، حيث عاثت فسادًا فيه، وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح على أحد أشقائه.



ويُعتبر جابر أحد مؤسسي الجبهة الشعبية، وذراعها الطلابي، وأمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، أوّلها في السبعينات، وشارك في العديد من الخطوات الاحتجاجية مع الأسرى، ومنها الإضرابات لتحسين أوضاعهم، كما يُعاني الأسير بدران جابر من عدّة أمراض.