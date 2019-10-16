(هآرتس): الأسير سامر عربيد استعاد وعيه بالكامل





يأتي بعد حوالي أسبوعين من نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، إثر التحقيق معه من قبل (الشاباك)، وخضوعه منذ ذلك الحين، للتخدير والتنفس الاصطناعي.





وأوضحت الصحيفة، أنه تم تمديد اعتقال سامر، وهو في المستشفى، ومن المتوقع أن يستكمل التحقيق معه مرة أخرى لدى (الشاباك)، فيما رفضت المحكمة العليا، في الأسبوع الماضي، التماس المحامين الذين يترافعون عن سامر، والذين طالبوا بإلغاء الأمر الذي يمنعهم من مقابلته.





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الأسير الفلسطيني سامر عربيد، استعاد وعيه بشكل كامل، مشيرةً إلى أنه لا يزال في وحدة العناية المركزة بمستشفى (هداسا) في القدس.