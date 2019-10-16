سرحان يستنكر الاعتداء الإسرائيلي على الطواقم العاملة بإزالة مكب النفايات شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندس ناجي سرحان، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على موظفي الآليات بالوزارة، العاملين في إزالة مكب النفايات العشوائي المقام على الحدود الشرقية لشمال غزة.



وقال سرحان في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إن جنود الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر تجاه طواقم الوزارة الفنية وسائقي المعدات الثقيلة أثناء عملهم في تجميع مكب النفايات العشوائي شرق جباليا تمهيداً لإزالته، وتخليص المنطقة من آثاره البيئية الكارثية.



وأضاف: أن هذه الأعمال، تأتي بالتنسيق مع بلديات شمال غزة وتحديداً بلدية جباليا، والتي تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من وجود المكب، والذي يشكل خطراً على السكان المحيطين بالمكب، وأن الوزارة قدمت المساعدة والدعم للبلديات بما يتوفر لديها من آليات نتيجة عدم تمكن البلديات من الحصول على الآليات اللازمة، وضعف القدرات المالية لديها في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.



وناشد سرحان المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل للجم الاحتلال، وتوفير الدعم المالي، وتعزيز قدرة البلديات من خلال إدخال الآليات والمعدات اللازمة لإزالة هذه المكبات العشوائية منوهاً أن المشكلة تتفاقم، وأن خطرها يتجاوز حدود قطاع غزة.