إصابة عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأربعاء، عامل من قرية قفين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بوابة جدار الفصل العنصري، جنوب غرب جنين.



وأطلقت قوات الاحتلال، النار صوب العامل براء طعمة، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي عام 1948، قرب بوابة الجدار، المقامة على أراضي قرية ظهر العبد جنوب غرب المحافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي الأيام الأخيرة، تكررت إصابات العمال برصاص قوات الاحتلال، إذ أصيب خمسة شبان خلال الأسبوعين الماضيين بالطريقة ذاتها، خلال محاولتهم الدخول من بوابات جدار الفصل العنصري.