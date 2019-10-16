مباشر | "مستحقات موظفي غزة "ما مقدارها.. وهل إنتهى تحديث البيانات

شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات العامة "مضيعة للوقت"

قيادي بالمنظمة: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات العامة "مضيعة للوقت"
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجبهة حريصة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة إجرائها لأنها حق للمواطن الفلسطيني، حرم منه على امتداد سنوات طويلة.

وقال خالد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن أحد المداخل الرئيسية لإنهاء الانقسام، هو العودة إلى الممارسة الديمقراطية التي تعيد الحالة الفلسطينية إلى طبيعتها، أما أن يبقى هذا الوضع على ما هو عليه ، فمن شأنه أن يعمق أزمة الانقسام، ويبقى المستفيد الوحيد منه على كل حال أعداء الشعب الفلسطيني، وخاصة الادارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أن تشكيل لجان من أجل متابعة الانتخابات أو غيرها "مضيعة للوقت" فإحالة ملف الانتخابات إلى لجان تتابع الأمر مع لجنة الانتخابات المركزية فهذا فعلاً مضيعة وقت، ونحن لا ننصح أن يجرب البعض ما كنا جربناه على امتداد السنوات الماضية وخاصة في العامين الأخيرين، فقد تشكلت لجان عدة كانت مدخلاً لإضاعة الوقت كلجنة العشرين، التي انبثقت عن المجلس المركزي في دورة انعقاده منتصف آب/ أغسطس 2018  أو لجنة متابعة وقف العمل بالاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع الجانب الإسرائيلي، والتي تشكلت في ضوء قرار اجتماع القيادة وقف العمل بالاتفاقيات، والذي انعقد نهاية تموز/ يوليو الماضي، وغير ذلك من اللجان ، فتجربتنا مع تشكيل وعمل اللجان تجربة سيئة.

وتابع خالد موضحاً صحة المثل الشائع، إذا أردت أن تقتل فكرة جيدة وصائبة، أحلها إلى لجان، ومثل هذا العمل يجب أن نضعه جانباً وتحديداً في أمر حق المواطن في الممارسة الديمقراطية بما في ذلك المشاركة في الانتخابات على مختلف المستويات، وفي جميع المجالات والميادين، فذلك حق ديمقراطي للمواطن، وهذا الحق حرم منه المواطن الفلسطيني على امتداد سنوات طويلة، ويجب أن يعود هذا الحق إلى أصحابه، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية، هي أساس الحكم إذا غابت دخلنا في مطبات سياسية كبيرة.

وأكد أن هناك حاجة لإجراء الانتخابات "انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني"، مبيّناً أنه ليس بالضرورة أن تتم بالتزامن، لكن من الضروري أن نتفق على مواعيد محددة لإجراء هذه الانتخابات من أجل النجاح والوصول للهدف، لا أن نترك الأمور مفتوحة على الزمن.

وقال خالد: من أجل ذلك نحن بحاجة إلى حوار وطني على أعلى المستويات؛ للبحث في كيفية مشاركة الجميع أو من  يرغب في المشاركة في هذه الانتخابات، لافتاً إلى ضرورة توفير ضمانات فعلية لجميع الذين يريدون المشاركة في الانتخابات، ونأمل أن نتفق على ذلك وأن نتفق أيضاً أن المشاركة حق للجميع، وأن أحداً لا يملك الحق في تعطيلها، يمكن لهذه القوة السياسية أو تلك مقاطعة الانتخابات لاعتبارات توضحها للجمهور، ولكن ليس من حق أحد تعطيل الانتخابات أو فرض فيتو أو شروط تعجيزية عليها.

وبحسب خالد، فإن ميدان الاتفاق على هذا كله هو حوار وطني على أعلى المستويات، يقوده الرئيس أبو مازن، ويشارك فيه أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامون لفصائل العمل الوطني وشخصيات مستقلة، مؤكداً أن هذا هو الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نصل إلى تفاهمات تمكننا من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وكان الرئيس محمود عباس، أعلن عن الدعوة لإجراء انتخابات عامة، أمام منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أعلن عن تشكيل لجنتين واحدة من التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأخرى من اللجنة المركزية لحركة فتح، للحوار مع الفصائل، فيما كلف لجنة الانتخابات المركزية للبدء بالمشاورات وبالإجراءات.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المسلمين اليوم وغداً

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المسلمين اليوم وغداً

تكليف &#34;رامي مهداوي&#34; ناطقا إعلامياً رسمياً بإسم وزارة العمل

تكليف "رامي مهداوي" ناطقا إعلامياً رسمياً بإسم وزارة العمل

الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي يُهدد بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام

الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي يُهدد بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام

الاحتلال يعتقل (21) مواطناً من الضّفة

الاحتلال يعتقل (21) مواطناً من الضّفة

الرئيس عباس والعاهل السعودي يبحثان عقد مؤتمر دولي للسلام

الرئيس عباس والعاهل السعودي يبحثان عقد مؤتمر دولي للسلام

جامعة الأقصى تُنظم المؤتمر الدولي الأول &#34;الصحة وحقوق الإنسان&#34;

جامعة الأقصى تُنظم المؤتمر الدولي الأول "الصحة وحقوق الإنسان"

&#34;رئيس وفد زراعة الكلى الأردني&#34;: عمليات زراعة الكلى ستُجرى بأيدٍ محلية قريباً

"رئيس وفد زراعة الكلى الأردني": عمليات زراعة الكلى ستُجرى بأيدٍ محلية قريباً

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويَخطّون شعارات عنصرية غرب رام الله

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويَخطّون شعارات عنصرية غرب رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

تكليف &#34;رامي مهداوي&#34; ناطقا إعلاميا رسميا باسم وزارة العمل

تكليف "رامي مهداوي" ناطقا إعلاميا رسميا باسم وزارة العمل

الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي يُهدد بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام

الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي يُهدد بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام

الاحتلال يعتقل (21) مواطناً من الضّفة

الاحتلال يعتقل (21) مواطناً من الضّفة

جامعة الأقصى تُنظم المؤتمر الدولي الأول &#34;الصحة وحقوق الإنسان&#34;

جامعة الأقصى تُنظم المؤتمر الدولي الأول "الصحة وحقوق الإنسان"

&#34;رئيس وفد زراعة الكلى الأردني&#34;: عمليات زراعة الكلى ستُجرى بأيدٍ محلية قريباً

"رئيس وفد زراعة الكلى الأردني": عمليات زراعة الكلى ستُجرى بأيدٍ محلية قريباً

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويَخطّون شعارات عنصرية غرب رام الله

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويَخطّون شعارات عنصرية غرب رام الله

شاهد: عشرات الآلاف من المستوطنين يؤدون طقوساً عند حائط البراق

شاهد: عشرات الآلاف من المستوطنين يؤدون طقوساً عند حائط البراق

المفتي العام يشارك في مؤتمر الأمانة العامّة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي العام يشارك في مؤتمر الأمانة العامّة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

منوعات

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

&#34;فان دام&#34; يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا &#34;دي كوسة&#34;

"فان دام" يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار.. وتركي آل الشيخ ممازحًا "دي كوسة"

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

بعد اتهامها بالإباحية.. &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود

بعد اتهامها بالإباحية.. "أبلة فاهيتا" تعود

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال &#34;السوشيال ميديا&#34;

بسبب لبنان.. شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال "السوشيال ميديا"

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

أغنية أحمد الرباعي الجديدة &#34;حكايتي أنا&#34; تتخطَّى حاجز المليون بمجرد إطلاقها

أغنية أحمد الرباعي الجديدة "حكايتي أنا" تتخطَّى حاجز المليون بمجرد إطلاقها

عربي

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

عودة أمير الكويت إلى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

&#34;النشيد الوطني&#34; يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

"النشيد الوطني" يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

شاهد: الأمطار تُنقذ لبنان من الحرائق وتتدخل لإطفائها

شاهد: الأمطار تُنقذ لبنان من الحرائق وتتدخل لإطفائها