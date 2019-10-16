بعد إضرابها 23 يوماً.. الأسيرة اللبدي تُعاني ضيقاً بالتنفس واضطرابات بعمل القلب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بتدهور الحالة الصحية للأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً)، والمضربة عن الطعام منذ 23 يوماً على التوالي، ضد اعتقالها الإداري، والتي تقبع بظروف عزل قاسية وصعبة "بعزل الجلمة".



وبينت محامية الهيئة، التي زارت اللبدي أمس، أن الأسيرة تعاني من ضيق وانقطاع بالنفس، واضطرابات ونخزات حادة في القلب، ودوخه، وصعوبة في الكلام، ونقصان كبير في الوزن.



وأضافت، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الأسيرة تواصل مقاطعة عيادات السجون وأخذ أي من أنواع المدعمات أو الأملاح، ما يهدد بإصاباتها بسكتة قلبية حادة، أو خلل وظيفي في أحد أعضائها الحيوية أو الأعصاب.



وأوضحت المحامية، أن الأسيرة تقبع في زنزانة ضيقة عتمة عديمة التهوية والإضاءة مليئة بالرطوبة والحشرات، وفيها 4 كاميرات مراقبة، وترفض إدارة السجن إعطاءها أية احتياجات شخصية، حتى إنها ما زالت بنفس الملابس والملابس الداخلية منذ أكثر من شهر.



وحذرت الهيئة من تدهور الحالة الصحية للأسيرة اللبدي بشكل خطير خلال الأيام المقبلة في ظل الإجراءات التعسفية الانتقامية التي تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال، ومطالبة بضرورة بذل كل الجهود اللازمة على المستوى الأردني والعربي؛ لإطلاق سراح اللبدي، كونها تحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية الفلسطينية.