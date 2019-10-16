مستشفى النصر للأطفال تنفذ أكبر فعالية لنشر ثقافة غسيل الأيدي لطلبة المدارس

تعتبر تلك الفعالية مبادرة د. عابد، والتي بدأت بتنفيذها كمبادرة شخصية في إحدى مدارس وكالة الغوث الابتدائية في العام 2017 وفي العام 2018 استهدفت الحملة ثلاث مدارس بمشاركة بعض أعضاء اللجنة، وعدد من أطباء الامتياز، حيث تم تدريب 900 طالب، ونظراً لما لاقته الحملة من تأثير بين أطفال المدارس، عملت اللجنة بجهد هادفة نحو 1000 طفل من المرحلة الابتدائية وبفضل تطوع 16 من أطباء الامتياز للمشاركة في الفعالية، استطاعت الفرق التي توزعت على خمس مدارس ابتدائية تدريب ما تجاوز 1800 طالب.



اعتمدت الحملة على التدريب التفاعلي للأطفال، باستخدام معقم اليدين داخل الصفوف، وباستخدام الماء الجاري والصابون لبعض الصفوف.



فيما لاقت الحملة ترحيباً وإعجاباً من قبل المدارس، واستطاع المتطوعون رسم الابتسامة على وجه 1800 طفل.













رام الله - دنيا الوطنقامت لجنة مكافحة العدوى في مستشفى النصر للأطفال، بعمل فعالية تطوعية تزامناً مع اليوم العالمي لغسيل الأيدي الموافق 15 تشرين الأول/ أكتوبر وذلك بهدف نشر ثقافة غسل اليدين بين الأطفال.وكانت الفعالية بالتنسيق المسبق مع المدارس المستهدفة بواسطةالدكتورة شيرين عابد، رئيس لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى، وبالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، والتي أبدت سعادتها لدعم تلك الحملة.