شؤون فلسطينية

الرجوب يشكر الجماهير الغفيرة التي ساندت الفدائي في لقائه أمام السعودية

الرجوب يشكر الجماهير الغفيرة التي ساندت الفدائي في لقائه أمام السعودية
رام الله - دنيا الوطن
وجه اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الشكر لكافة الجماهير، التي ساندت منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراته أمام المنتخب السعودي الشقيق، سواء من المدرجات أو من خلال شاشات التلفزة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخص الرجوب بالشكر، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، الرئيس محمود عباس، الذي أولى الحدث برعايته الكريمة، ولمؤسسة الرئاسة التي سخرت كافة الإمكانيات في سبيل إنجاح هذا الحدث التاريخي.

كما وجه الرجوب الشكر للحكومة الفلسطينية، وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وكافة الوزراء، و لكافة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء القيادة السياسية، ولأعضاء السلك الدبلوماسي الذين حضروا إلى أرض الملعب، ودعموا الفدائي في هذا اللقاء التاريخي.

وأشار الرجوب، إلى أن الجماهير الغفيرة التي حضرت إلى أرض الملعب، والتي فاق عددها الـ 15 ألف مشجع، رسمت لوحة فنية تليق باسم وعظمة أبناء شعبنا، وبفدائية لاعبي المنتخب الذين بذلوا جهوداً كبيرة في أرض الملعب.

كما شكر الرجوب كافة الطواقم الفنية والإدارية ولاعبي المنتخب، على جهودهم التي بذلوها، وعلى الروح الرياضية العالية التي تمتعوا بها في أرض الملعب، حيث أرسلوا من خلالها رسالة التسامح والمحبة من أرض فلسطين للعالم أجمع، وأكدوا على أن شعبنا محب للسلام، رغم ما يعانيه، جرّاء ممارسات الاحتلال وتضييقه المستمر الهادف لكسر إرادته.

كما ثمن الرجوب جهود كافة الجهات التي ساهمت في صناعة هذا الحدث التاريخي، وإخراجه بالشكل الذي يليق بإسم فلسطين، وخاصة الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية التي عملت على مدار الساعة منذ بدء الاستعدادات لاستقبال المنتخب السعودي، وحتى مغادرته أرض الوطن، إضافة للطواقم الإعلامية التي واكبت الحدث منذ اللحظة الأولى، مشيداً في ذات الوقت بجهود كوادر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التي واصلت الليل بالنهار، وعملت دون كلل أو ملل لإخراج الحدث بأبهى صورة.

وأشاد الرجوب بجهود كافة شركات القطاع الخاص الراعية للمنتخب، لدورها الوطني الكبير، الذي ساهم في إنجاز هذا الحدث المهم والتاريخي، مؤكداً على أن القطاع الخاص كان وسيبقى جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني، وشريكاً أساسياً ودائماً للاتحاد.

واختتم الرجوب بيانه معتذراً لكافة الجماهير التي لم تتمكن من الدخول إلى المدرجات بسبب الزحف الجماهيري الكبير إلى أرضية الملعب، والذي وصل إلى أضعاف سعة المدرجات الفعلية، مؤكداً في هذا السياق على أن الاتحاد، سيعمل على تجهيز ملعب يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع في أقرب وقت ممكن.



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