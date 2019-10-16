أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات التونسية

الرئيس التونسي قيس سعيد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هنّأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيد، قائلاً: إن انتخابه شكّل "علامة فارقة مهمة على طريق الديمقراطية في تونس".



وقال بومبيو، وفق (فرانس برس): "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حق التصويت، الذي ناله بشق الأنفس".



وأضاف أن "الولايات المتحدة، تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد، لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".