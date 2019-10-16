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"النشيد الوطني" يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران

"النشيد الوطني" يثير أزمة جديدة بين البحرين وإيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الرياضة والشباب الإيراني، مسعود سلطاني فر: إن اتحاد بلاده لكرة القدم، سيقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي ضد منتخب البحرين وجماهيره، بسبب "إهانتهم للنشيد الوطني الإيراني".

ويأتي ذلك عقب قيام الجماهير البحرينية بالتشويش على النشيد الوطني الإيراني قبل بدء المباراة، التي جرت بينهما، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين، وانتهت بفوز المنتخب البحريني بهدف من دون رد، وفق (روسيا اليوم). 

من جهته، قال وزیر الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، في تغريدة على صفحته في (تويتر): "سوف ننسى هذه المباراة لكننا لن ننسى الإهانة التي وجهت للنشيد الوطني الإيراني!".

بينما وصفت وسائل إعلام إيرانية، تصرفات جماهير البحرين في مدرجات الملعب الوطني بالمنامة، أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني، قبل بدء المباراة بين منتخبي البلدين بـ "المسيء والوقح"، وفق تعبيرها.

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