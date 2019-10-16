شاهد: الأمطار تُنقذ لبنان من الحرائق وتتدخل لإطفائها

























ويعمل عناصر الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن الداخلي، على إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين المحاصرين في منازلهم، فيما أعلن بوقت سابق الصليب الأحمر اللبناني، أن الحرائق التي يتعرض لها لبنان الآن "هي الأكبر والأخطر".

رام الله - دنيا الوطنساهم تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قوية وبرق، في توقف الحرائق الهائلة، التي التهمت مساحات واسعة من لبنان.وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: إن "حدة الحرائق بدأت تتراجع مع بدء هطول أمطار متفرقة في البلاد"، حيث اندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية.