عربي

شاهد: بتفاصيل جديدة حول حرب أكتوبر.. الظهور الأول لمبارك بالفيديو بعد ثورة يناير

شاهد: بتفاصيل جديدة حول حرب أكتوبر.. الظهور الأول لمبارك بالفيديو بعد ثورة يناير
محمد حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (أرشيف مبارك) على موقع (يوتيوب) فيديو للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، يتحدث خلاله عن ذكرياته في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

ويمثل حديث مبارك أول ظهور له بالفيديو منذ تنحيه عن الحكم في مصر، بعد أحداث 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وتحدث مبارك في الفيديو عن حرب أكتوبر 1973 في ذكرى مرور 46 عامًا على تلك الحرب، حيث كان قائد القوات الجوية المصرية خلال الحرب.

وقال مبارك إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، هو صاحب قرار الحرب، وكان يتميز بالشجاعة، مضيفاً أن حرب حزيران/يونيو عام 67 "لم تكن حرباً بمفهوم الحروب المعروفة، فهي حرب تم ضرب قواتنا خلالها دون سابق إنذار ومن دون خطة".

ووجه مبارك رسالة إلى الشباب قائلاً: "يجب على الشباب أن يعلموا التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، حتى يمحوا آثار الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، ويستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة".

 

أخبار ذات صلة

أردوغان يَرفض عرضاً من ترامب بوقف إطلاق النار شمال سوريا

أردوغان يَرفض عرضاً من ترامب بوقف إطلاق النار شمال سوريا

بن سلمان يجتمع مع رئيس وزراء جمهورية باكستان

بن سلمان يجتمع مع رئيس وزراء جمهورية باكستان

البحرية المغربية تنقذ 329 مهاجرا في المتوسط

البحرية المغربية تنقذ 329 مهاجرا في المتوسط

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

السلمي يدعو برلمانات العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين

السلمي يدعو برلمانات العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين

شاهد: الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته

شاهد: الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون منطقة حرم الرامة بمدينة الخليل

مستوطنون يقتحمون منطقة حرم الرامة بمدينة الخليل

مركز الميزان: تراجع أوضاع الصيادين الاقتصادية بشكل خطير

مركز الميزان: تراجع أوضاع الصيادين الاقتصادية بشكل خطير

الجالية التونسية في غزة تحتفل بعيد الجلاء

الجالية التونسية في غزة تحتفل بعيد الجلاء

شاهد: ماذا قال مدربا الفدائي والأخضر السعودي عقب المباراة التاريخية؟

شاهد: ماذا قال مدربا الفدائي والأخضر السعودي عقب المباراة التاريخية؟

ضبط 60 رأس عجل بدون إذن استيراد شمال الضفة الغربية

ضبط 60 رأس عجل بدون إذن استيراد شمال الضفة الغربية

فلسطين تُشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ (إنتربول)

فلسطين تُشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ (إنتربول)

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم أجزاء من منزله

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم أجزاء من منزله

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا بغزة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا بغزة

منوعات

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

أغنية أحمد الرباعي الجديدة &#34;حكايتي أنا&#34; تتخطَّى حاجز المليون بمجرد إطلاقها

أغنية أحمد الرباعي الجديدة "حكايتي أنا" تتخطَّى حاجز المليون بمجرد إطلاقها

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة &#34;سولي&#34; جثة هامدة بمنزلها

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة "سولي" جثة هامدة بمنزلها

عربي

البحرية المغربية تنقذ 329 مهاجرا في المتوسط

البحرية المغربية تنقذ 329 مهاجرا في المتوسط

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما