شاهد: بتفاصيل جديدة حول حرب أكتوبر.. الظهور الأول لمبارك بالفيديو بعد ثورة يناير

رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (أرشيف مبارك) على موقع (يوتيوب) فيديو للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، يتحدث خلاله عن ذكرياته في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.ويمثل حديث مبارك أول ظهور له بالفيديو منذ تنحيه عن الحكم في مصر، بعد أحداث 25 كانون الثاني/ يناير 2011.وتحدث مبارك في الفيديو عن حرب أكتوبر 1973 في ذكرى مرور 46 عامًا على تلك الحرب، حيث كان قائد القوات الجوية المصرية خلال الحرب.وقال مبارك إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، هو صاحب قرار الحرب، وكان يتميز بالشجاعة، مضيفاً أن حرب حزيران/يونيو عام 67 "لم تكن حرباً بمفهوم الحروب المعروفة، فهي حرب تم ضرب قواتنا خلالها دون سابق إنذار ومن دون خطة".ووجه مبارك رسالة إلى الشباب قائلاً: "يجب على الشباب أن يعلموا التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، حتى يمحوا آثار الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، ويستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة".