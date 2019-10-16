دولي

مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأمريكية تُوجه اتهاماً لواشنطن بشأن تنظيم القاعدة

مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأمريكية تُوجه اتهاماً لواشنطن بشأن تنظيم القاعدة
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت المرشحة الديمقراطية الساعية لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تولسي غابارد المسؤولين الأمريكيين، باستخدام تنظيم "القاعدة" في محاربة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت غابارد في مناظرة بين مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة: "أضمن أننا سنتوقف عن دعم الإرهابيين مثل "القاعدة" في سوريا، التي تستخدمها حكومتنا كقوات برية في حرب تغيير النظام هناك"، وفق (روسيا اليوم).

وبالإضافة إلى ذلك، وعدت غابارد برفع العقوبات التي تفرضها السعودية ضد اليمن، والعقوبات التي تسببت بالمجاعة في سوريا.

ووصفت تقريراً نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) بـ "المثير للاشمئزاز" لوصفه إياها بأنها "تابعة لروسيا" و"مدافعة عن الأسد".

وسيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 ويتصدر كل من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، في مواجهة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

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