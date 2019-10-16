عربي

أردوغان يَرفض عرضاً من ترامب بوقف إطلاق النار شمال سوريا

أردوغان يَرفض عرضاً من ترامب بوقف إطلاق النار شمال سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده ستواصل العملية العسكرية في شمال سورية، حتى تطهير المنطقة الممتدة من "منبج" السورية، حتى بداية الحدود التركية مع العراق. 

وأضاف أردوغان، خلال كلمة له بالقمة السابعة للمجلس التركي: "خلال فترة قصيرة سنؤمن المنطقة الممتدة من منبج حتى بداية حدودنا مع العراق، لضمان عودة طوعية لمليون سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى، ومليوني سوري في المرحلة الثانية"، وفق موقع (عرب 48). 

وأوضح أن هدف العملية في سورية، هو إبعاد المقاتلين الأكراد لمسافة تتجاوز 32 كيلومتراً داخل سورية، مؤكداً أن بلاده لن تعلن عن وقف إطلاق النار في شمال سورية، ولن تتفاوض مع تنظيمات مسلحة، وذلك رداً على طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أنقرة إنهاء العملية العسكرية والتفاوض مع الأكراد.

وتابع: "جاء مقترح أميركي يقول، فلتوقفوا إطلاق النار، ولنقم نحن بدور الوساطة من أجل التفاوض، وقلت لترامب أنه ليس من الصائب من حيث علم السياسية من حيث قانون الحرب، أن تقوم دولة مثل أمريكا بالتدخل في وساطة بين حليف لكم تركيا، وبين تنظيم (ب ي د/ ي ب ك)".

واستطرد: "الآن يحاولون وضعنا تحت ضغط، أما نحن فنقول إننا في هذه العملية لا نستهدف سوى التنظيمات المسلحة، والعملية مستمرة حتى تحقق أهدافها".

وبخصوص دخول جيش النظام السوري إلى مدينة منبج، قال إردوغان: إن "دخول الجيش السوري ليس سلبياً، لكن ينبغي ألا يظل المتشددون هناك"، موضحاً أن المحادثات مع روسيا وأميركا بشأن مدينتي عين العرب ومنبج في سورية ما زالت مستمرة.

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