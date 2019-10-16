شؤون فلسطينية

قيادي بالتيار الإصلاحي: الرئيس عباس القائد الشرعي للشعب الفلسطيني ونُريد خوض الانتخابات ضمن قائمته

قيادي بالتيار الإصلاحي: الرئيس عباس القائد الشرعي للشعب الفلسطيني ونُريد خوض الانتخابات ضمن قائمته
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد التيار الإصلاحي في حركة فتح، أنه يأمل بأن تدخل حركة فتح، الانتخابات المقبلة موحدة، وليست فريقين، حتى تستطيع أن تنتصر على جميع منافسيها، مبينًا أن الرئيس محمود عباس هو أب الشعب الفلسطيني، وقائده الشرعي، وإن قرر القدوم لغزة سيستقبله 2 مليون فلسطيني "هم تعداد المواطنين بغزة".

وقال أشرف جمعة، القيادي في التيار الإصلاحي، الذي يتزعمه محمد دحلان، لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس أبو مازن، هو الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني، وهذا الكلام يتحدث به دائمًا، ويقوله لنواب حركة حماس في المجلس التشريعي، بأن أبو مازن هو الشرعي، وولايته مستمرة، ولا يجوز ظرفًا ولا مكانًا ولا موضوعًا سحب الولاية منه.

وأضاف: "لو كان بيننا انتقادات أو خلافات أو نقاشات ليس معنى ذلك بأننا نُشكك بشرعية الأخ أبو مازن، فكلنا أبناء حركة فتح"، متابعًا: "أنا ضد شخصنة الأمور أو اعتبار رئيسنا غير شرعي هذا موقفنا الحقيقي أبو مازن هو الرئيس الشرعي".

وأوضح جمعة، أن هنالك مطالب واضحة من أبناء حركة فتح، بضرورة التوحد، وإجراء مصالحة داخلية، قبيل بدء الانتخابات، لأن هذا سيُحصن البيت الفتحاوي مستقبلًا، وفق تعبيره، مطالبًا الرئيس عباس بضرورة إبعاد بعض الأشخاص الذين يعملون على تفكيك وتفتيت الحركة وتقسيمها، فيما أقر بوجود أخطاء يمكن إصلاحها بكل حكمة وبساطة.

وتابع: أنا الآن أقوم بحملة دعم قرار رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بخصوص الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا حملة العجول والمواشي، فهذا موقف وطني، يجب دعمه وتأييده بعيدًا عن شخصنة الأمور. 

وأشار جمعة، إلى أن تياره يُريد الدخول في الانتخابات بقائمة واحدة مع حركة فتح برئاسة أبو مازن، ومن ينجح بثقة الناس يتم دعمه من كافة مؤسسات الحركة، لافتًا إلى أن هذا الأمر إن تم فإن الحركة تستطيع الفوز بكل أشكال الانتخابات.

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