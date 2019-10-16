مستوطنون يقتحمون منطقة حرم الرامة بمدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، منطقة بئر حرم الرامة في مدينة الخليل.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن مستوطنين، اقتحموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح، منطقة بئر حرم الرامة الأثري في مدينة الخليل، وأقاموا صلوات تلمودية بالمكان، احتفالاً بما يسمى عيد (العرش) اليهودي.