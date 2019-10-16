شؤون فلسطينية

جنرال إسرائيلي: انسحابنا من قطاع غزة كان فشلاً استراتيجياً لنا

جنرال إسرائيلي: انسحابنا من قطاع غزة كان فشلاً استراتيجياً لنا
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجنرال في الجيش الإسرائيلي، "يفتاح رون تال"، أن الانفصال عن قطاع غزة، كان بمثابة فشل استراتيجي وهائل لإسرائيل.

وقال رون تال في لقاء مع صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية: "قبل بضعة أشهر فقط من فك الارتباط، جلست مع رئيس أركان الجيش الصيني، وأخبرته عن خطة إسرائيل للانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة، فقال لي "أنتم مجانين"، وحدثني عن الصراع الطويل الذي خاضه الصينيون مع الهند في شرق كشمير".

وأضاف:" نحن نتحدث عن منطقة بحجم إسرائيل تقريباً، ولا تساوي حتى طرف الدبوس في الأبعاد الجغرافية للصين، على الرغم من ذلك، قال لي بشكل قاطع: "لا يوجد أي أمل في العالم بأن نتخلى عن بوصة من هذه الأرض، لا تتخلى عن الأرض التي تخصنا، لدينا نحن أيضاً ما نتعلمه منهم في هذا الجانب".

فيديو أرشيفي لانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة

 

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