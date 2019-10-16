أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء



الدينار الأردني مقابل: 4.95 شيكل.



اليورو الأوروبي مقابل: 3.87 شيكل.



الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.







رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كما يأتي:الدولار الأمريكي مقابل: 3.51 شيكل.