طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لتساقط زخات من الامطار

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، حارا نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2019/10/17: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2019/10/18: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2019/10/19: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي