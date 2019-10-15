شؤون فلسطينية

الجالية التونسية في غزة تحتفل بعيد الجلاء

الجالية التونسية في غزة تحتفل بعيد الجلاء
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت جمعية الأخوة الفلسطينية التونسية وأفراد الجالية التونسية، الثلاثاء، بعيد الجلاء التونسي الـ 56 في مطعم "اوريجانو" بمدينة غزة.

وبدأ الحفل بالنشيدين الوطنيين الفلسطيني والتونسي ومن ثم كلمة رئيس جمعية الأخوة الفلسطينية التونسية، حاتم الشوا الذي رحب بالضيوف، مؤكداً أن هذه الفعالية، تأتي ضمن الفعاليات التي تحرص الجمعية على إحيائها مع باقي المناسبات التونسية.

وشكر الشوا كلاً من الرئيس محمود عباس، والسفير حبيب بن فرح، سفير الجمهورية التونسية في دولة فلسطين لدعم هذه الجمعية، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين تونس وفلسطين، وبالحضور الكبير.

وقال الشوا: إن "هذه المناسبة نحتفل بها سوياً نحن الفلسطينيون والتونسيون، لأن تونس استقبلت القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الشهيد الراحل ياسر عرفات بعد خروجها من لبنان، وكانت الحضن الدافئ لها.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الوطنية التونسية التي تم تجهيزها لهذه الفعالية، حيث رفع الحضور أعلام تونس وفلسطين جنباً إلى جنب، وأيضا تخلل الحفل الدبكة الشعبية الفلسطينية والدبكة التونسية.

من جانبه، ألقى الدكتور نبيل المدني كلمة عن أفراد الجالية التونسية، مرحباً بالضيوف الكرام، وأثنى على جمعية الأخوة الفلسطينية التونسية، ورئيسها الشوا لحرصه الدائم على إحياء كل المناسبات الوطنية التونسية في فلسطين.

وناشد المدني باسم الجالية التونسية الرئيس عباس بدعم هذه الجمعية، كونها ملاذنا الوحيد للجالية التونسية في فلسطين.

وختم المدني كلمته بقوله" إن شاء الله نحتفل بعيد الجلاء في القدس، وهي محررة، عاشت تونس حرة، عاشت فلسطين حرة".

بدوره أشاد محافظ غزة إبراهيم أبو النجا في كلمة خلال الاحتفال بالعلاقات التاريخية الفلسطينية التونسية.

وأشار أبو النجا إلى الاستقبال الحافل من جانب الحكومة والشعب التونسي في الجمهورية التونسية للقيادة الفلسطينية وخاصة الشهيد ياسر عرفات أثناء وصوله إلى تونس آنذاك.

وقال أبو النجا "لا ننسى حب تونس لفلسطين عبر التاريخ لانخراط الدم الفلسطيني بالتونسي وحصار تونس بسبب فلسطين، ونحن اليوم نحتفل سوياً في فلسطين مع أفراد الجالية التونسية، بهذه الذكرى التاريخية".

وذكر أبو النجا لمحة تاريخية عن المشاركة الفلسطينية التونسية الكبير وانخراط الدم الفلسطيني بالتونسي في أكثر من مناسبة ومنها مجزرة حمام الشط، معبراً عن شكره وتقديره لجمعية الأخوة الفلسطينية التونسية التي سمحت له بالمشاركة بهذا الحفل الكبير.

وأثناء الحفل ألقى سفير الجمهورية التونسية بن فرح كلمة عبر الهاتف إلى الحشد الكبير، الذي حضر الحفل الذي نظمته جمعية الأخوة الفلسطينية التونسية بهذه الذكرى.

وعبر السفير عن شكره وامتنانه للحضور على هذه المبادرة التي قامت بها الجمعية، وعلى هذه اللفتة الكريمة باتجاه تونس الخضراء، مضيفاً أن هذا إن دل فإنه يدل على الأخوة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والتونسي.




أخبار ذات صلة

مركز الميزان: تراجع أوضاع الصيادين الاقتصادية بشكل خطير

مركز الميزان: تراجع أوضاع الصيادين الاقتصادية بشكل خطير

شاهد: ماذا قال مدربا الفدائي والأخضر السعودي عقب المباراة التاريخية؟

شاهد: ماذا قال مدربا الفدائي والأخضر السعودي عقب المباراة التاريخية؟

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماعاتها في القاهرة

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماعاتها في القاهرة

أبو كرش: مستحقات موظفي تفريغات 2005 تجاوزت 15 ألف شيكل

أبو كرش: مستحقات موظفي تفريغات 2005 تجاوزت 15 ألف شيكل

ضبط 60 رأس عجل بدون إذن استيراد شمال الضفة الغربية

ضبط 60 رأس عجل بدون إذن استيراد شمال الضفة الغربية

فلسطين تُشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ (إنتربول)

فلسطين تُشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ (إنتربول)

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم أجزاء من منزله

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم أجزاء من منزله

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا بغزة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مركز الميزان: تراجع أوضاع الصيادين الاقتصادية بشكل خطير

مركز الميزان: تراجع أوضاع الصيادين الاقتصادية بشكل خطير

الجالية التونسية في غزة تحتفل بعيد الجلاء

الجالية التونسية في غزة تحتفل بعيد الجلاء

شاهد: ماذا قال مدربا الفدائي والأخضر السعودي عقب المباراة التاريخية؟

شاهد: ماذا قال مدربا الفدائي والأخضر السعودي عقب المباراة التاريخية؟

فلسطين تُشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ (إنتربول)

فلسطين تُشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ (إنتربول)

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم أجزاء من منزله

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم أجزاء من منزله

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا بغزة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا بغزة

مجدلاني من الكويت يفتتح معرض الأسر المنتجة

مجدلاني من الكويت يفتتح معرض الأسر المنتجة

صربيا: سنفتتح قريباً ممثلية لنا في رام الله

صربيا: سنفتتح قريباً ممثلية لنا في رام الله

منوعات

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

أغنية أحمد الرباعي الجديدة &#34;حكايتي أنا&#34; تتخطَّى حاجز المليون بمجرد إطلاقها

أغنية أحمد الرباعي الجديدة "حكايتي أنا" تتخطَّى حاجز المليون بمجرد إطلاقها

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة &#34;سولي&#34; جثة هامدة بمنزلها

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة "سولي" جثة هامدة بمنزلها

عربي

البحرية المغربية تنقذ 329 مهاجرا في المتوسط

البحرية المغربية تنقذ 329 مهاجرا في المتوسط

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما