بن سلمان يجتمع مع رئيس وزراء جمهورية باكستان

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض ، اليوم مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.



وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ، ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزه ، كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاجتماع ، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، والأمير عبدالله بن

بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، والأمير خالد بن

سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، الوزير المرافق ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير ، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.



كما حضره من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي ، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري ، ومدير عام

الاستخبارات الفريق فيض حميد ، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز ، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.