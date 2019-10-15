شاهد: ماذا قال مدربا الفدائي والأخضر السعودي عقب المباراة التاريخية؟

أعرب نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن حزنه للتعادل مع الأخضر السعودي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في رام الله.جاء ذلك، بعد انتهاء المباراة التاريخية بين منتخبي الفدائي الفلسطيني، الأخضر السعودي، ضمن المجموعة الرابعة وفي الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي انتهت بنتيجة سلبية بين المنتخبين.وقال ولد علي، خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة: "فرطنا في الفوز على السعودية، رغم أن التعادل ليس أمراً سيئاً أمام فريق قوي للغاية"، مشدداً على أن لاعبي فريقه أهدروا العديد من الفرص السهلة، التي كانت من الممكن أن تمنحهم النقاط الثلاث.وأشار ولد علي، إلى أنه اعتمد على الكرات الطولية خلال المباراة، لأن منتخب السعودية، يملك لاعبين بإمكانيات فنية رائعة على الأطراف.من ناحيته، أكد هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب السعودية رضاه عن نتيجة التعادل أمام فلسطين فى إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2023.وتحدث رينارد فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء، قائلاً: "تعادلنا مع فلسطين نتيجة إيجابية كونها مباراة خارج الأرض وبين جماهير المنتخب المنافس، أعتقد أنها نتيجة إيجابية بغض النظر عن أى شيء آخر، كنا مدركين صعوبة المنتخب الفلسطينى على أرضه وبين جماهيره".