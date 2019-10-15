شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماعاتها في القاهرة

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماعاتها في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، إن حركته ناقشت مع السلطات المصرية، عدداً من الملفات على رأسها العلاقات الثنائية.

وأكد عزام، بحسب ما نقلت عنه (إذاعة القدس) أنهم تحدثوا مع المصريين حول معبر رفح وآلية السفر لغزة من مطار القاهرة، وجهود إنهاء الحصار عن غزة، وتناولوا ملفات ساخنة على الساحة الفلسطينية، أبرزها المصالحة الداخلية.

وأضاف عزام: "الأشقاء في مصر وعدونا بالإفراج عن كافة المحتجزين خلال أيام قليلة"، مشيرًا إلى أن اجتماع الحركة في القاهرة، استغرق خمس ساعات متواصلة، مبينًا أنه تم التدقيق في كل تفاصيل القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني بغزة.

وتابع: "نقاشنا في القاهرة خطوة مهمة في طريق حل الكثير من القضايا العالقة ولا سيما المصالحة والمشاكل الحياتية، ولا نستطيع أن نَعِدْ الناس بأن الحلول ستأتي غداً، ولكن نبذل ما في وسعنا للتخفيف من حدة الحصار".

وشدد نافذ عزام، على أن الجهاد الإسلامي تنظر للأمن القومي المصري، كضرورة يجب المحافظة عليها، كالحفاظ على أمن ومقومات الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المصريين أكدوا أنهم لم يُوجّهوا أي اتهامات للحركة بهذا الخصوص.

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