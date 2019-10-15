أبو كرش: مستحقات موظفي تفريغات 2005 تجاوزت 15 ألف شيكل

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن المبالغ المستحقة على الحكومة الفلسطينية، لصالح موظفي التفريغات تبلغ قيمتها أكثر من 15 ألف شيكل.



وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن": "الحكومة مُدانة لنا بمبلغ قيمته 15750 شيكل لكل موظف من تفريغات 2005، نتيجة الخصومات على رواتبهم طوال 19 شهرًا، والتي وصلت إلى 750 شيكل، حيث بدأ الخصم على التفريغات منذ آذار/ مارس 2018، أي بعد عام كامل على بدء الخصومات على الموظفين العموميين في قطاع غزة".



وأوضح أن هذا المبلغ ليس الوحيد المطلوب من الحكومة بل هنالك مستحقات من بعد أحداث الانقسام لم يتم صرفها لموظفي التفريغات، حيث تقاضوا مبلغ 1500 شيكل، على بند المنحة، وليس راتب موظف عسكري.



وأضاف أبو كرش، أن موظفي التفريغات صبروا مع الحكومة وتحملوا الأوضاع الصعبة، ولكن الآن بعد اعادة جزءا من أموال المقاصة مطلوب من الحكومة أن تكافئ من وقف إلى جانبها، ولا يوجد موظفين صبروا كما صبر موظف التفريغات.



ونفى أن يكون طُلب من موظفي التفريغات تحديث بياناتهم أسوة بالموظفين العموميين.