شؤون فلسطينية

ضبط 60 رأس عجل بدون إذن استيراد شمال الضفة الغربية

ضبط 60 رأس عجل بدون إذن استيراد شمال الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة طوباس وجهة الاختصاص في مديريتي الاقتصاد الوطني والزراعة، تمكنوا مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط 60 رأس عجل، لا تحمل إذن استيراد داخل الأسواق الفلسطينية.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومة مشتركة من الجهاز ومديرية الاقتصاد الوطني، وبمتابعة ميدانية، استمرت لعدة أيام، أفادت بوجود العجول داخل إحدى المزارع بالمحافظة، وعليه توجه الجهاز وجهة الاختصاص إلى المكان، وتمكنوا من ضبطها، وذلك لحماية المنتج الوطني، وتمكين مربي المواشي الفلسطينيين وتعزيز صمودهم، إذ أقرت جهة الاختصاص التحفظ على العجول، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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