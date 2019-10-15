شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للانتربول

فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للانتربول
رام الله - دنيا الوطن
تشارك دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ88 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)  المنعقدة في جمهورية تشيلي، في الفترة ما بين 15-18من الشهر الجاري، ويمثل فلسطين في هذا الاجتماع   اللواء الدكتور/ محمد  جبريني المساعد الأمني لوزير الداخلية  والعميد الدكتور/ محمود صلاح الدين مدير المكتب المركزي الوطني(انتربول فلسطين) و الملازم أول / شرف سويطات ضابط حماية البيانات في مكتب إنتربول فلسطين.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لدولة فلسطين بعد حصولها على العضوية الكاملة في منظمة الانتربول  نهاية عام 2017، حيث يضم الاجتماع وفوداً من 194 دولة عضو في هذه المنظمة.

ويعتبر هذا الاجتماع ذو أهمية كبيرة من حيث مستوى الحضور والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي تتضمن التصويت على انضمام دول جديدة لمنظمة "الإنتربول" والتصويت على شَغل المناصب في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ما سيمنح دولة فلسطين ثقلا سياسيا على المستويين الإقليمي والدولي. بالإضافة الى مناقشة العديد من القرارات التي تهم المنظمة الدولية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود

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