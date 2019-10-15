شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا بغزة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا بغزة
رام الله - دنيا الوطن
حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حركة حماس المسؤولية الكاملة على استمرار اعتقال الزميل الصحفي هاني الآغا، وذلك لليوم العشرين على التوالي.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن الأغا معتقل في ظروف سيئة بسجن تابع لجهاز الأمن الداخلي غزة مدينة غزة، مشيرةً إلى أنه يعاني تدهوراً في حالته الصحية نتيجة عملية جراحية أجريت له سابقا في العمود الفقري.

وأضاف البيان: "تستنكر نقابة الصحفيين استمرار اعتقال الزميل الاغا وتدين تصريحات داخلية غزة في عدم الاعتراف بوجود أي صحفي معتقل في سجونها، وعدم الكشف عن سبب اعتقاله أو توجيه أي اتهام حقيقي له، في مخالفة واضحة للقانون الاساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية المعمول بها، وخاصة استمرار اعتقاله من قبل جهاز أمني"، وفق البيان.

وتابع البيان: "وازاء استمرار اعتقال الزميل الاغا المستنكر وغير القانوني فان نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الأجهزة الأمنية بغزة الافراج الفوري عنه، كما تطالب بموقف واضح من المراكز الحقوقية العاملة في قطاع غزة إزاء استمرار عملية الاعتقال، خاصة مع رفض طلب ثلاث مراكز حقوقية لزيارته في معتقله".

ودعت النقابة، المراكز والمؤسسات الحقوقية الى الضغط من اجل زيارة الزميل الاغا برفقة طبيب مستقل للكشف عن حالته الصحية ، وتقديم العلاج اللازم له ، كما تدعو الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين الى الضغط على حركة حماس من اجل الافراج عن الزميل الاغا".

وتابع البيان: "المطلوب من حماس وقف السطوة الأمنية التي تمارسها  ووقف السطوة الامنية التي تمارسها حركة حماس على الاعلاميين والصحفيين في قطاع غزة، مستغلة بعض الحوادث الأمنية من اجل التضييق على حرية الرأي والتعبير"، وفق البيان.

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