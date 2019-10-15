شؤون فلسطينية

مجدلاني من الكويت يفتتح معرض الأسر المنتجة

مجدلاني من الكويت يفتتح معرض الأسر المنتجة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي سعد الخراز اليوم الثلاثاء معرض الأسر الفلسطينية المنتجة، الذي انطلق في الكويت، على هامش أعمال الدورة الـ73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تستضيفها الكويت.

وقال الخراز - في كلمة خلال افتتاح المعرض - إن المعرض يأتي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وتشجيعا للأسر الفلسطينية على العمل والإنتاج، وكذلك تحقيق الأهداف الأولى والثامنة والعاشرة من أهداف التنمية المستدامة التي تشير إلى أهمية القضاء على الفقر، والتركيز على تضافر جهود جميع أعضاء مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وشدد على أن القضية الفلسطينية، ستظل قضية العرب الأولى، مستذكرا بعض كلمات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا الشأن، والذي أكد أن العالم لن يشهد الاستقرار المرجو إلا بعد حل القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني - في كلمة مماثلة - عن شكره للكويت ولأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على إقامة معرض الأسر الفلسطينية المنتجة، تشجيعا لهذه الأسر على الإنتاج وتسويق منتجاتها.

وأضاف مجدلاني أن هذا المعرض، الذي تشارك فيه 26 أسرة منتجة، ويقام برعاية جامعة الدول العربية، يهدف إلى تمكين الأسر المنتجة اقتصاديا واجتماعيا، والتعريف بالمنتجات الفلسطينية وفتح المجال لتسويقها، ومعالجة قضية الفقر ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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