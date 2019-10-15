شؤون فلسطينية

اختيار وزيرة الصحة نائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

اختيار وزيرة الصحة نائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
اختيرت وزيرة الصحة د. مي سالم الكيلة نائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السادسة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقدة هذا العام في إيران.

ويشارك في هذه الدورة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 بلداً في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمنظمات الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني.

وحضر الجلسة الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، ووزير الصحة والتعليم الطبي في إيران، ومدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري.

ويناقش الممثلون مجموعة من التدابير والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين المجالات الرئيسية ذات الأولوية للصحة العامة، ومنها الوقاية من وفيات المواليد والأطفال والمراهقين، وتعزيز القوى العاملة التمريضية وقطاع المستشفيات في الإقليم، وتنمية القدرة على رسم السياسات المسترشدة بالبيّنات في مجال الصحة، والحد من عبء الأمراض غير السارية، وتعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي المواد.

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