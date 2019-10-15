السفير اللوح يزور مرضى فلسطينيين في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

زار السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، عدد من المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة.



واستمع السفير، خلال الزيارة التي رافقه فيها المستشار الطبي للسفارة حسام طوقان، إلى ملاحظات المرضى، ووجه تعليماته بتذليل العقبات واستمرار التواصل معهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.



وعاد السفير اللوح الأسير المحرر عماد عريف، واللواء محمد الهندي في العناية المشددة، بالإضافة إلى مرضى آخرين، بحسب وكالة الانباء الرسمية.



وثمن المرضى زيارة السفير، وحرص السفارة على متابعة شؤونهم والوقوف على مطالبهم خدمة لأهالي قطاع غزة وعموم أبناء شعبنا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، شاكرين لمصر رعايتها الكريمة لعلاج المرضى والجرحى.