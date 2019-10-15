حسين الشيخ: "أبو مازن" مرشح الإجماع الفتحاوي الوحيد للرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ :"إنه وبعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد الرئيس موعد الانتخابات التشريعية ومن ثم بعد ذلك موعد الانتخابات الرئاسية".
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ :"إنه وبعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد الرئيس موعد الانتخابات التشريعية ومن ثم بعد ذلك موعد الانتخابات الرئاسية".
وتابع الشيخ ي تصريحات صحفية له عبر موقع "تويتر" تؤكد حركة فتح ان مرشحها الوحيد للرئاسة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" مرشح الإجماع الفتحاوي وكل احرار وشرفاء شعبنا الفلسطيني العظيم.
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