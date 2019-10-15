حسين الشيخ: "أبو مازن" مرشح الإجماع الفتحاوي الوحيد للرئاسة





وتابع الشيخ ي تصريحات صحفية له عبر موقع "تويتر" تؤكد حركة فتح ان مرشحها الوحيد للرئاسة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" مرشح الإجماع الفتحاوي وكل احرار وشرفاء شعبنا الفلسطيني العظيم.









رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ :"إنه و‏بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد الرئيس موعد الانتخابات التشريعية ومن ثم بعد ذلك موعد الانتخابات الرئاسية".