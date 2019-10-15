مؤسسة الضمير توضح الوضع الصحي للأسير سامر عربيد

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت اليوم الثلاثاء، محكمة في مستشفى هداسا للأسير سامر عربيد الذي نقل الى المستشفى بسبب التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية.



وقامت المحكمة بتمديد توقيفه ل 8 أيام أخرى، بينما سمحت لمؤسسة الضمير بالنشر حول وضعه الصحي بعد أن أصدرت قرار سابق بمنع النشر فكل الجلسات تعقد بأبواب مغلقة مع منع نشر أي معلومة تتعلق بكافة المعتقلين على خلفية هذه القضية وتم رفض الطعن الذي قدمته مؤسسة الضمير في محكمة الصلح بالقدس حول المنع لذلك لا نستطيع الخوض في تفاصيل التحقيق.



وأوضحت التقارير الطبية أن سامر يعاني من مشكلة بوظيفة الكلى ويحتاج الى عمليات غسيل كلى بشكل مستمر بالإضافة الى أنه يعاني من آلام بكافة أنحاء جسده وانتفاخ في الأطراف، ومن كسور في 11 ضلع بالصدر من الجهتين، ولا يستطيع تحريك قدميه وما زال يقبع في وحدة العلاج المكثف في مستشفى هداسا في العيسوية، الا أنه عاد الى وعيه و فصلت عنه أجهزة التنفس الإصطناعي.



ويذكر أنه مازال ممنوع من زيارة المحامي حتى اليوم، وبالرغم من الوضع الصحي الصعب الذي يعاني منه الا أن قوات الإحتلال تقوم