شرطة نابلس تتلف 40 مركبة وتقبض على 12 مطلوبًا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شرطة نابلس، اليوم الثلاثاء، بأنها أتلفت بإسناد من الأمن الوطني اليوم، 40 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 12 مطلوبا في بلدتي جماعين وزيتا جماعين جنوب نابلس .



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان لها، أن مركز شرطة عوريف نفذ مهمة في بلدة قصرة جنوب نابلس بإسناد من الأمن الوطني والشرطة الخاصة، اتلف خلالها 40 مركبة غير قانونية، وألقى القبض على 12 مطلوبا صادر بحقهم عدة مذكرات قضائية مختلفة.



وأشارت إلى أن هذه النشاطات تأتي ضمن سلسلة مهمات وضعتها غرفة عمليات الشرطة تشمل كافة أنحاء المحافظة ومناطقها السكنية من اجل القضاء على هذه الظاهرة والتخلص من هذه المركبات، لما بها من خطر على من يقودها وعلى الآخرين.



ودعت الشرطة المواطنين ضرورة التخلص من هذه المركبات وعدم قيادتها والإبلاغ عنها عبر هاتف الشرطة المجاني 100 لحماية المواطنين من الخطر.