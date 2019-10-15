عربي

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح
رام الله - دنيا الوطن
يصل أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، غدا الأربعاء، عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح.

ويعود أمير الكويت إلى أرض الوطن، بعد استكمال فحوصاته الطبية، التي تكللت بالنجاح والتوفيق؛ بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

​يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن في وقت سابق، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، لزيارة واشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن "الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل ".

وتابع البيت الأبيض أن ترامب كان "سعيدا جدا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير".

وأجل الشيخ صباح الأحمد (90 عاما) والذي كان من المقرر أن يجتمع مع ترامب يوم 12 أيلول/ سبتمبر إلى موعد لاحق لأسباب صحية وتم فحصه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بدلا من ذلك.

أخبار ذات صلة

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

السلمي يدعو برلمانات العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين

السلمي يدعو برلمانات العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين

شاهد: الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته

شاهد: الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته

الإعلان عن أول حالة وفاة في لبنان بسبب اشتعال الحرائق

الإعلان عن أول حالة وفاة في لبنان بسبب اشتعال الحرائق

(منظمة عربية) ترحب بتصريحات الرئيس التونسى باعتبار التطبيع مع اسرائيل &#34;خيانة عظمى&#34;

(منظمة عربية) ترحب بتصريحات الرئيس التونسى باعتبار التطبيع مع اسرائيل "خيانة عظمى"

شاهد: مُراسِلة تبكي على الهواء بسبب صرخات لبنانيين حاصرتهم النيران

شاهد: مُراسِلة تبكي على الهواء بسبب صرخات لبنانيين حاصرتهم النيران

شاهد: حرائق في مناطق متفرقة من لبنان وعون يُطالب بفتح تحقيق

شاهد: حرائق في مناطق متفرقة من لبنان وعون يُطالب بفتح تحقيق

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

جادو تضع سفير نيوزيلندا في صورة آخر مستجدات القضية الفلسطينية

جادو تضع سفير نيوزيلندا في صورة آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين

الأشغال العامة والإسكان تستنكر اعتداء الاحتلال على طواقمها بشمال غزة

الأشغال العامة والإسكان تستنكر اعتداء الاحتلال على طواقمها بشمال غزة

الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زلزال

الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زلزال

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة مالياً وإدارياً

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة مالياً وإدارياً

لجنة الانتخابات تجتمع بمؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على الجاهزيه الفنية لإجراء الانتخابات

لجنة الانتخابات تجتمع بمؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على الجاهزيه الفنية لإجراء الانتخابات

منوعات

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة &#34;سولي&#34; جثة هامدة بمنزلها

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة "سولي" جثة هامدة بمنزلها

وسط مُطالبات بمعاقبتها.. شاهد فستان دينا الشربيني الذي أثار أزمة بالسعودية

وسط مُطالبات بمعاقبتها.. شاهد فستان دينا الشربيني الذي أثار أزمة بالسعودية

عربي

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

شاهد: الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته

شاهد: الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته