المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أنه تسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل اليابان لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماجوشي .



وأبدى المالكي ترحيبا بممثل اليابان، مثمنا الدعم الذي تقدمه اليابان للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، ومساهمتها في تطوير وبناء القدرات الفلسطينية.



وشدد على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بمواقف اليابان الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا في المحافل الدولية. كما دعا إلى ضرورة اعتراف اليابان بالدولة الفلسطينية.



تمنى المالكي للسفير ماجوشي النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



بدوره، أكد السفير ماجوشي أنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات أخرى، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.