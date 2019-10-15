شؤون فلسطينية

الأشغال العامة والإسكان تستنكر اعتداء الاحتلال على طواقمها بشمال غزة

الأشغال العامة والإسكان تستنكر اعتداء الاحتلال على طواقمها بشمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الموظفين العاملين في إزالة مكب النفايات العشوائي المقام على الحدود الشرقية لشمال غزة .

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، في تصريح صحفي وصل (دينا الوطن) نسخة عنه، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر تجاه طواقم الوزارة الفنية وسائقي المعدات الثقيلة أثناء عملهم في تجميع مكب النفايات العشوائي شرق جباليا تمهيدا لإزالته وتخليص المنطقة من آثاره البيئية الكارثية.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي بالتنسيق مع بلديات شمال غزة وتحديدا بلدية جباليا والتي تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من وجود المكب والذي يشكل خطرا على السكان المحيطين بالمكب وأن وزارته قدمت المساعدة والدعم للبلديات بما يتوفر لديها من آليات نتيجة عدم تمكن البلديات من الحصول على الآليات اللازمة وضعف القدرات المالية لديها في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

وطالب سرحان المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل للجم الاحتلال وتوفير الدعم المالي وتعزيز قدرة البلديات، عبر إدخال الآليات والمعدات اللازمة لإزالة هذه المكبات العشوائية، مشددا على أن المشكلة تتفاقم وأن خطرها يتجاوز حدود قطاع غزة.

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