شاهد: أهالي شهداء 2014 يطالبون بمستحقاتهم المالية ويوجهون مناشدة للرئيس عباس

طالب العشرات من أهالي شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجهات المسؤولة بالعمل على صرف مستحقاتهم المالية وإنهاء ملفهم.





وررد المعتصمون أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى بمدينة غزة، هتافات تطالب بحل ملفهم أسوة بكافة شهداء وجرحى الثورة الفلسطينية، متطرقين إلى أوضاعهم الاقتصادية والمالية السيئة.





ووجه المعتصمون، مناشدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة العمل على حل قضيتهم وصرف مستحقاتهم المالية، معبرين عن أملهم بأن يستجيب الرئيس عباس لمناشدتهم.





"دنيا الوطن" رصدت معاناة أهالي شهداء حرب 2014 المعتصمين بغزة عبر التقرير التالي:









خاص دنيا الوطن - آن العقاد