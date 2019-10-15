شؤون فلسطينية

عشراوي: قرارات الإدارة الأميركية تخطت المؤسسات الدولية والداخلية

عشراوي: قرارات الإدارة الأميركية تخطت المؤسسات الدولية والداخلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن الإدارة الأميركية اتخذت قرارات انفرادية، تخطت فيها المؤسسات الدولية والداخلية.

وأضافت عشراوي، خلال مشاركتها في قمّة "بيروت إنستيتيوت"، المنعقدة في أبو ظبي، بنسختها الثالثة بعنوان "عقد العشرينيات: ماذا نتوقع؟ كيف نستعد؟"، أن المؤسسات الأميركية لم تستطع لجم الفوضى التي تسببت بها إدارة ترمب، مشددة على أن الولايات المتحدة الأميركية فقدت الكثير من دورها في العالم.

وتطرقت إلى آخر المستجدات السياسية والدور الأميركي في المنطقة والعالم، مؤكدة أن الفلسطينيين يعتبرون أميركا شريكا وداعما أساسيا للاحتلال.

وقالت عشراوي، خلال إحدى جلسات القمة بعنوان "هل تقود أميركا بحزم أم أنها تفوض القيادة لمتعهدين؟" إن الخطوات والقرارات اللامسؤولة التي اتخذتها الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مثّلت صفعة لجميع دعاة السلام في العالم.

يشار إلى أن قمة "بيروت إنستيتيوت" انطلقت بحضور160 متحدثا عربيا وعالميا من نخبة الخبراء والمفكّرين وروّاد المجتمع المدني، والنساء الرياديات، والقيادات الشابة من 35 دولة.

أخبار ذات صلة

جادو تضع سفير نيوزيلندا في صورة آخر مستجدات القضية الفلسطينية

جادو تضع سفير نيوزيلندا في صورة آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين

الأشغال العامة والإسكان تستنكر اعتداء الاحتلال على طواقمها بشمال غزة

الأشغال العامة والإسكان تستنكر اعتداء الاحتلال على طواقمها بشمال غزة

شاهد: أهالي شهداء 2014 يطالبون بمستحقاتهم المالية ويوجهون مناشدة للرئيس عباس

شاهد: أهالي شهداء 2014 يطالبون بمستحقاتهم المالية ويوجهون مناشدة للرئيس عباس

الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زلزال

الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زلزال

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة مالياً وإدارياً

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة مالياً وإدارياً

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

جادو تضع سفير نيوزيلندا في صورة آخر مستجدات القضية الفلسطينية

جادو تضع سفير نيوزيلندا في صورة آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أبو سيف يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين

الأشغال العامة والإسكان تستنكر اعتداء الاحتلال على طواقمها بشمال غزة

الأشغال العامة والإسكان تستنكر اعتداء الاحتلال على طواقمها بشمال غزة

الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زلزال

الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زلزال

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة مالياً وإدارياً

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة مالياً وإدارياً

لجنة الانتخابات تجتمع بمؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على الجاهزيه الفنية لإجراء الانتخابات

لجنة الانتخابات تجتمع بمؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على الجاهزيه الفنية لإجراء الانتخابات

منوعات

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

مفاجأة في قضية ريهام سعيد

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة &#34;سولي&#34; جثة هامدة بمنزلها

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة "سولي" جثة هامدة بمنزلها

وسط مُطالبات بمعاقبتها.. شاهد فستان دينا الشربيني الذي أثار أزمة بالسعودية

وسط مُطالبات بمعاقبتها.. شاهد فستان دينا الشربيني الذي أثار أزمة بالسعودية

عربي

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث في مصفاة تابعة لأرامكو

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

شاهد: الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته

شاهد: الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته