شؤون فلسطينية

الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زلزال

الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زلزال
رام الله - دنيا الوطن
نفذت مديرية الدفاع المدني، بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم في مدينة طولكرم، اليوم الثلاثاء، مناورة تدريبية في ساحة مدارس الإسراء النموذجية، تحاكي وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر. 

وشملت المناورة إخلاء لطالبات المدرسة، وإخماد نيران اندلعت من خلال تسرب للغاز بواسطة سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني، وإنقاذ مصابين من سيارة تعرضت لحادث سير جراء الزلزال، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإنقاذ طفل وشاب علقا بالطوابق العلوية لمبنى المدرسة من خلال عملية إنزال لأحد طواقم الجهاز بعد تثبيتهم على الألواح الطبية، وتنزيلهم بالحبال وتسليم جميع المصابين إلى الطواقم الطبية التابعة للخدمات الطبية العسكرية.

وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن هذه المناورة تنفذ كل عام لتوعية المواطنين والوقوف على استعدادهم لكل طارئ، مشيرا إلى استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.

ودعا أبو بكر المواطنين إلى مزيد من التعاون مع الدفاع المدني وكافة الجهات المختصة، لمواجهة أي طارئ قد يحصل.

بدوره، قال مدير عام الدفاع المدني يوسف نصار، إن هذه المناورة تأتي احتفالا باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يصادف 13 تشرين الاول/ أكتوبر من كل عام، ولفحص جاهزية الشركاء والدفاع المدني في نتائج تدريبهم للمجتمع المحلي، ومعرفة نقاط القوة والضعف، ورفع مستوى الكفاءة والأداء، وتعزيز قدرة الكادر، وتوعية المواطنين، مشيرا إلى مباشرة الدفاع المدني التحضير لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أي طارئ.

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