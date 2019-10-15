السلمي يدعو برلمانات العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، برلمانات العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات عقدها السلمي، اليوم الثلاثاء، على هامش المشاركة في الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد.



وقال السلمي، إنه تم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتجنيب العالم مزيدا من الأزمات والحروب وانعدام الأمن والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم العربي من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها ممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من خلال استمرار الاحتلال وانتهاج سياسات القتل والتهجير وهدم المنازل، والاعتداء على المقدسات الدينية، واعتقال وسلب الحقوق والحريات.



كما أكد ضرورة إلزام السلطة القائمة بالاحتلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، منبها إلى خطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يعرض الأمن والسلم في المنطقة العربية والعالم للخطر الشديد.



وقال السلمي: نؤمن في البرلمان العربي بأن حل القضية الفلسطينية هو حجر الأساس لحل كافة أزمات المنطقة، والقدس مفتاح أمنها واستقرارها.