الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

زار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض.



وكان في استقباله على أرض مطار الملك خالد الدولي،فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا، وكادر السفارة.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس، خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز يوم غد الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.



ويرافق الرئيس، كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إضافة للسفير الآغا.