شؤون فلسطينية

ماذا قال هنية لرئيس تونس الجديد؟

ماذا قال هنية لرئيس تونس الجديد؟
رام الله - دنيا الوطن
هنّأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونجاح العرس التونسي الديمقراطي.

وأشاد هنية خلال اتصاله بالرئيس التونسي بالتجربة التونسية الديمقراطية، مثمنًا موقف الرئيس التونسي المنتخب من القضية الفلسطينية، وخاصة ملف التطبيع مع العدو الإسرائيلي ووصفه إياه بالخيانة العظمى، واستحضاره فلسطين بقوة في خطاباته خلال الدعاية الانتخابية وبعد الفوز وفق ما أورده موقع "حركة حماس الرسمي".

ونقل رئيس الحركة تهاني وتحيات الشعب الفلسطيني للشعب التونسي بفوز الرئيس قيس سعيد في هذه المحطة المهمة جدًا.

من جانبه عبّر الرئيس التونسي عن شكره وتقديره للاتصال، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في الوجدان العربي، وأنه سيبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم، ويقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس رغم كل محاولات تغييب القضية الفلسطينية التي جرت على مدار أعوام طويلة مضت.

وأرسل الرئيس التونسي تحياته للشعب الفلسطيني عامة وفي غزة خاصة الذي قدم نموذجًا عظيمًا في الثبات والصمود والصبر والمقاومة، مشيرًا إلى عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والتونسي.

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