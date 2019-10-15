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الإعلان عن أول حالة وفاة في لبنان بسبب اشتعال الحرائق

الإعلان عن أول حالة وفاة في لبنان بسبب اشتعال الحرائق
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء وفاة أحد رجال الدفاع المدني أثناء محاولته إخماد الحرائق التي اشتعلت في جبل لبنان منذ مساء أمس.

والشاب سليم أبو مجاهد (33 سنة) والأب لطفلين توفي بسبب تنشقه كمية كبيرة من دخان الحريق الذي شب في منطقة بتاتر في جبل لبنان بحسب موقع "لبنانون 24".

وقد أدت درجات الحرارة العالية إلى اندلاع حرائق مختلفة في كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب ساهمت الرياح بامتدادها والقضاء على مساحات حرجية.

وامتد الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري اضافة الى الاحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.

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