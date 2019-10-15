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"التربية" توقف مُعلم عن العمل بسبب ضربه للطلبة بالخليل

"التربية" توقف مُعلم عن العمل بسبب ضربه للطلبة بالخليل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم، وقف أحد معلميها عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق باشرت عملها فعلياً، لاستكمال الإجراءات الإدارية بحق هذا المعلم.

جاء هذا القرار، وفق بيان صادر عن الوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بعد مقطع فيديو تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مشهد قيام معلم من مدرسة حربي أبو الضبعات الأساسية في مديرية تربية الخليل بضرب مجموعة من طلبة المدرسة بطريقة وصفتها؛ بالمستهجنة والمخالفة للسياسات والتعليمات التربوية.

وأكدت "التربية" أنها تتابع هذه الحوادث ببالغ الأهمية نظراً لما تشكله من خطورة على نفسيات الطلبة وخرقاً واضحاً للنظم التربوية، مجددة تأكيدها على رفضها المطلق لكافة أشكال العنف المدرسي، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين والمخالفين للقيم التربوية.

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