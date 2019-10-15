قرعاوي: السلطة تواصل قطع رواتب الأسرى المحررين وعلى اشتية أن يتدخل

القيادي بحماس - فتحي القرعاوي

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خاص دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي، أن عددا من الأسرى المحررين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وكذلك الخارج، لا تزال رواتبهم مقطوعة بقرار من السلطة الفلسطينية.



وأكد قرعاوي لـ"دنيا الوطن"، أنه لا بد للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، إعادة رواتب هؤلاء الأشخاص، وابعادهم عن قضية التجاذبات السياسية الحاصلة بين حركتي فتح وحماس، مبينا أنه لا بد من إعادة رواتب نواب المجلس التشريعي التابعين لحركة حماس.



وأوضح أن العديد من الوسطاء تدخلوا لدى اشتية من أجل إعادة صرف رواتب نواب حماس، ولكن لا يوجد أي استجابة إلى اليوم.



وفي قضية الانتخابات العامة، قال إنه لا بد من البدء بالاستعداد للانتخابات عقب اصدار المرسوم الرئاسي، وأن تأخذ جميع الأطراف المتنافسة فترتها الكافية من أجل ذلك، واجراء نقاشات دائمة بين الكل الفلسطيني بهدف إنجاح العملية الديمقراطية، متابعًا: "نريد من هذه الانتخابات أن تُحدث تغيرًا في الساحة الفلسطينية بعد الواقع المُزري الحاصل الآن".